На Франківщині чоловік пробив голову дружині, за що теща вдарила його сокирою по голові. ВІДЕО

На Франківщині чоловік пробив голову дружині, за що теща вдарила його сокирою...

Перелякані, заплакані діти та захмеліла бабуся. Це те, що перше побачили патрульні, переступивши поріг квартири. Пояснити ситуацію пенсіонерка не поспішала. За неї це зробили внуки.

Малюки самі проводять патрульних до кімнати.

У кімнаті на дивані патрульні побачили чоловіка і жінку, які лежали на одному дивані, накриті однією ковдрою. Діти сказали, що тато побив маму.

На ліжку – закривавлена Наталя. І її чоловік. Непроханих гостей у формі він явно не чекав.

У неї була голова перемотана. На голові – компрес. Дуже багато крові. На подушках, на одіялі. І чоловік збоку лежав. Він сказав, що це його сім’я. Він вирішує питання собі сам.

“Розборки” подружжя завершилися для жінки відкритою черепно-мозковою травмою. Наталю у важкому стані госпіталізують. Чоловік теж дістав сповна. Йому розсікла голову теща. Сокирою.

Конфлікт розгортався на очах у двох маленьких дітей. Вони, хоч і в стресовому стані, але – єдині з сім’ї, хто поводились адекватно, – кажуть патрульні.

Сім’я не перебуває на соціальному обліку. І навіть вважається благополучною! Незважаючи на страшні травми, писати заяву на свого чоловіка Наталя відмовилася. Але за неї це вже зробили медики. За фактом нанесення жінці тілесних травм розпочато кримінальне провадження.

Детальніше – у сюжеті “Надзвичайних новин” на ICTV.

