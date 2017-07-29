На Франківщині авто злетіло з дороги і перекинулося. ФОТО

ДТП сталася сьогодні, 29 липня, вночі.

Про аварію в селі Конюшки Рогатинського району, що на Івано-Франківщині, повідомили у групі “Autolife IF”, пише КУРС.

Легковий автомобіль вилетів з дороги та перекинувся.

“Увага! ДТП в с. Конюшки. Люди кажуть – сталося вночі. Можливо, заснув або перевищення швидкості (там поворот). Попередньо – всі живі“, – йдеться в дописі.

Подробиці ДТП з’ясовує поліція.

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