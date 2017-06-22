На Франківщині 33,5 кілометрів газопроводів потребують заміни

До кінця року ПАТ “Івано-Франківськгаз” планує замінити 33,5 кілометрів розподільних газопроводів, більшість з яких експлуатуються понад 40 років і є замортизованими. На це підприємству потрібно понад 11 мільйонів гривень.

Для забезпечення газом у цілодобовому режимі понад 400 тисяч прикарпатців , фахівці газорозподільної компанії щоденно виконують комплекс робіт із обслуговування газотранспортної системи. А це понад 15 тисяч кілометрів газопроводів, з яких 10 тисяч кілометрів вуличні газопроводи, повідомляє прес-служба ПАТ “Івано-Франківськгаз”.

Так, щоб виявити можливі витоки газу, фахівці компанії двічі на місяць здійснюють повний обхід та перевірку всіх мереж. Залежно від їх рівня зношеності, газовики проводять точковий чи капітальний ремонт, або повну заміну труби. Сталеві газопроводи міняють на поліетиленові, термін гарантії експлуатації яких – 50 років.

“Особлива увага компанії зосереджена на перевірці технічного стану вуличних газопроводів, термін експлуатації яких закінчився, а також тих, на яких були виявлені витоки газу, розриви зварних з’єднань, наскрізні корозійні пошкодження. Таких мереж у нас на обслуговуванні – 14%. З них – 33,5 км не придатні до експлуатації та не підлягають ремонту”, – говорить головний інженер ПАТ “Івано-Франківськгаз” Андрій Витрикуш.

Технічний стан газопроводів є основним показником безаварійного та безперебійного газопостачання. Тому, окрім вуличних газопроводів, фахівці паралельно комплексно-приладним обстеженням перевіряють газопроводи-вводи до житлових будинків. Якщо такі вводи визнані непридатними до подальшої експлуатації, то вони підлягають заміні. Про це складається акт перевірки технічного стану газопроводу-вводу та повідомляється їх балансоутримувачів – споживачів.

Заміна вуличного газопроводу відбувається за кошти ПАТ “Івано-Франківськгаз”. Відповідні роботи передбачені Планом розвитку газорозподільного підприємства. Натомість заміна дворових вводів, які є приватною власність споживачів, повинні оплачувати споживачі.

Окрім того, наголошують в газорозподільній компанії, згідно ліцензійних умов, ПАТ “Івано-Франківськгаз” не проводить роботи по заміні дворових вводів. Заміну здійснює підприємство, що має ліцензію для проведення відповідних робіт

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