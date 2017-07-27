На дорогах Прикарпаття встановлять нові знаки, світлофори та шумову розмітку

Голова Служби автомобільних доріг в Івано-Франківській області Василь Буджак визнав, що дорожники недопрацьовують у питаннях безпеки дорожнього руху.
Проте найближчим часом недоліки обіцяють виправити і встановити нові дорожні знаки і розмітку, пише КУРС.
Про це Василь Буджак розповів сьогодні під час прес-конференції в Івано-Франківську.
“Сам себе критикую, бо знаки повинні бути помітні вночі, має стояти тільки пластикова шумова розмітка, це передбачено”, – сказав Буджак.
Також будуть наносити червоно-білі переходи, а перед ними укладати шумову розмітку. Планують цього року заміну бар’єрних огороджень.
За словами Буджака, заплановано встановити світлфори на жвавих трасах, особливо біля шкіл та у людних місцях.
“На це не будемо шкодувати коштів”, – підсумував Буджак.
Василь Буджак додав, що нещодавно був на міжнародній конференції з безпеки руху.
“Бачив, як ми відстали порівняно з країнами Європи. Буду ініціювати перед Укравтодором проведення на Франківщині семінару-наради з безпеки дорожнього руху”, – сказав Буджак.