На дорогах Прикарпаття встановлять нові знаки, світлофори та шумову розмітку

Голова Служби автомобільних доріг в Івано-Франківській області Василь Буджак визнав, що дорожники недопрацьовують у питаннях безпеки дорожнього руху.

Проте найближчим часом недоліки обіцяють виправити і встановити нові дорожні знаки і розмітку, пише КУРС

Про це Василь Буджак розповів сьогодні під час прес-конференції в Івано-Франківську.

“Сам себе критикую, бо знаки повинні бути помітні вночі, має стояти тільки пластикова шумова розмітка, це передбачено”, – сказав Буджак.

Також будуть наносити червоно-білі переходи, а перед ними укладати шумову розмітку. Планують цього року заміну бар’єрних огороджень.