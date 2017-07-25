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300 мільйонів гривень витратять на ремонт дороги від Делятина до Раківчика, що на Коломийщині

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Фото ілюстративне

Служба автомобільних доріг в Івано-Франківській області обирає підрядника поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-05 Делятин – Раківчик.

На торгах найменшу ціну запропонувало ТОВ “ПБС” (м. Івано-Франківськ) – 299,5 млн. гривень, пише Галичина.

Don Yapon

Єдиним конкурентом ТОВ “ПБС” було ТОВ “Будівельна компанія “Дорлідер”.

Підрядник повинен відремонтувати ділянку дороги довжиною 28 кілометрів до кінця грудня 2018 року.

Зазначається, що про свою причетність до ТОВ “ПБС” заявляв народний депутат Олександр Шевченко.

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