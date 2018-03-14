МОЗ скасувало талони на прийом до лікаря, медкартки для дітей та книгу викликів

МОЗ скасувало талони на прийом до лікаря, медкартки для дітей та книгу...

Міністерство охорони здоров’я України скасувало морально застарілі форми первинної облікової документації.

Про це повідомили на сайті МОЗ.

Відповідний указ набрав чинності 13 березня. Згідно з ним, скасовуються останні талони в медичних закладах – талон амбулаторного пацієнта, талон на прийом до лікаря та талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів.

Також скасовуються контрольна карта диспансерного нагляду, книга запису викликів лікарів додому, медична картка студента і медична карта дитини для вступу в школу та дитячий садок.

Віднині для вступу до школи або в дитячий садок медична карта дитини є непотрібною. Її форма є недійсною, від батьків не мають права її вимагати. Діти мають пройти тільки звичайні медичні огляди у свого лікаря, та отримати стандартну довідку.

“Протягом десятиріч лікарі, медсестри та працівники реєстратури заповнювали вручну стоси паперів. Вони не мали практичної необхідності, але займали купу сил лікарів, години очікування пацієнтів та гектари лісу. Проте на відміну від лісу, котрий можна виростити знову, не можна повернути час лікарів та пацієнтів. Ми переходимо на нову філософію збору статистики: має заповнюватись тільки потрібна інформація, в зручному форматі та місці”, – написала у Facebook в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

Водночас, МОЗ починає перехід на цивілізовану модель викликів лікарів додому та використання класифікації ICPC-2 у щоденній практиці лікарів. Супрун пояснила, що відтепер припинив існувати “Журнал реєстрації амбулаторних хворих”. Він стає “Журналом реєстрації амбулаторних пацієнтів”.

“В новому журналі реєструються звернення всіх пацієнтів в амбулаторії та вдома. Для кожного звернення кодується причина звернення пацієнта, код діагнозу та дії лікаря за кодами ІСРС-2. З розгортанням електронної системи охорони здоров’я всі записи в журналі формуватимуться автоматично з записів амбулаторної карти”, – написала в. о. міністра.

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