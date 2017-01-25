Молодь з шести країн світу в Коломиї вчилася вишивати та розмальовувати писанки. ФОТО

“Feel Ukraine” або “Відчуй Україну” – Міжнародний проект під такою назвою об’єднав молодь із 6 країн світу задля ознайомлення з культурними традиціями України.

Гурт юних мандрівників розпочав своє знайомство з нашою країною під час зимових свят з Івано-Франківська. Цими ж днями їхній шлях пролягав через Коломию, і, звичайно, привів їх до скарбниці народного мистецтва – Національного музею та його філії – музею писанкового розпису, повідомляє “Дзеркало Коломиї” з посиланням на прес-службу музею.

Кераміст у шостому поколінні творчої династії, член Національної спілки майстрів народного мистецтва України Сергій Никорович продемонстрував виготовлення керамічного посуду. Перед захопленими поглядами китайців, єгиптян, турків, йорданців руки майстра створювали з грудки звичайної глини справжнє художнє диво: мисочку, свічник, пташку-свищик.

Гості ж уроку залишили на цих виробах свої автографи на згадку про візит до Музею, зокрема традиційні для їхніх культур символи: єгипетське око фараонів, китайські ієрогліфи-побажання успіхів, щастя тощо.

Унікальною здатністю вишивати найменші в Україні мініатюри (1550 стібків в одному квадратному сантиметрі) здивував іноземних гостей лауреат “Книги рекордів України”, викладач кафедри дизайну Косівського інституту декоративного і прикладного мистецтва Валерій Малиновський.

За прикладом майстра, зацікавлені туристи зробили свої перші мініатюрні хрестики на полотні та поділилися розповідями про власні творчі традиції, зокрема китайського традиційного двостороннього вишиття на шовку.

Наприкінці дня для іноземної молоді відчинила свої двері і школа писанкового розпису у філії Національного музею. Після ознайомлення з писанковою колекцією науковий співробітник Ірина Блонська запросила гостей створити власні писанки, кожна з яких згодом помандрує разом з автором далеко за межі України, несучи красу українського традиційного мистецтва у віддалені куточки земної кулі.

“До нашого музею завітали студенти-стажери з різних куточків світу. З-поміж них найбільше вразила китайська молодь, – пише на своїй сторінці у Фейсбуці Віта Бойчук. – Вони були найуважнішими, найдопитливішими та найзахопленішими усім побаченим. Вони не приховували щирих емоцій. Просто погляньте на їхні обличчя на знимках! Можливо, їх не цікавили високі матерії та мистецтвознавчі глибини, але як вони дослухалися про подарунки від святого Миколая під подушку, як допитувалися, чому так багато зображень Богородиці з Дитям і чому на іконах у розіп’ятого Христа – рана під ребрами. Ну і тільки китайці могли запитати, чи в Музеї писанки є яйця… динозавра)))

Загалом просто прекрасні відвідувачі. Вони нагадали про розповідь подруги про китайських емігрантів у її країні. Китайці, розповідає вона, з надзвичайною повагою ставляться до культури тієї країни, до якої переїжджають, намагаються більше дізнатися про неї.

Ну і ще вони дуже працьовиті, тож економіка від їхньої присутності тільки виграє. Насправді гідна захоплення нація”, – написала працівниця музею.

Автор: Віта БОЙЧУК.



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