Модель XL з Прикарпаття “Cosmopolitan” назвав однією із найкрасивіших

Ці дівчата змінюють світ моди, успішно розвінчуючи міфи про стандартний ідеалі жіночої краси.

Про це інформує WestNews.

Cosmopolitan показав найкрасивіших моделей розміру плюс, які дадуть фору багатьом колегам з параметрами 90-60-90. До цього списку увійшла і гордість українського моделінгу розміру плюс франківчанка Марія Павлюк. Також поряд із нашою землячкою є американки Тара Лінн, Кендіс Хаффін, Джені Ранк та Прешес Лі, австралійка Робін Лоулі, Луїс О’Райлі.

Нагадаємо, що Марія Павлюк запросила прикарпатців на відкриту зустріч.