Міжнародні відправлення Укрпошти здорожчають на 43,2%

Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сфері зв’язку та інформатизації, затвердила нові граничні тарифи на універсальні послуги поштового зв’язку, відповідно до яких з наступного року послуги Укрпошти зростуть у середньому на 16%, максимально – на 43,2%.

Про це йдеться сайті НКРЗІ, пише Укрінформ.

“Укрпошта” надала для розгляду пакет документів із розрахунками збільшення граничних тарифів на універсальні послуги поштового зв’язку в середньому на 16%, а саме: на пересилання поштових відправлень у межах України на 12,3% та до іноземних держав – на 43,2%.

Рішення про затвердження нових граничних тарифів буде подано на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. Нові тарифи наберуть чинності з 1 січня 2018 року.

Розгляд питання було ініційовано ПАТ “Укрпошта” у зв’язку із набранням чинності нової редакції Порядку регулювання тарифів, а також через зростання собівартості послуг.

Як повідомлялось, міжнародні відправлення Укрпошти можна оформити онлайн.

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