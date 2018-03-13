Мін’юст створив антирейтинг роботодавців, які не платять заробітну плату

Міністерством юстиції України створено антирейтинг підприємств-роботодавців, відповідно до якого з 1 квітня 2018 року розпочнеться стягнення заборгованості заробітної плати на користь працівників.

Про це заявила заступник міністра юстиції Світлана Глущенко під час ефіру одного з українських телеканалів, пише Економічна правда.

Вона відзначила, що до так званого антирейтингу увійшли підприємства усіх форм власності.

“Робота Міністерства юстиції зі стягнення заборгованості полягатиме в рамках виконавчого провадження судових рішень. Будуть створені мобільні штаби і групи, які виїжджатимуть в конкретні підприємства, що є на вершині антирейтингу. У нас на сьогодні сформований такий антирейтинг відповідних підприємств”, – наголосила заступник міністра юстиції.

Також Глущенко зазначила, що наразі у судових виконавців перебуває понад 500 тисяч проваджень з примусового стягнення заборгованості, тому міністерство обрало цей напрямок одним з пріоритетів у роботі відомства.

“На сьогодні в органах Державної виконавчої служби перебуває понад 500 тисяч виконавчих проваджень з примусового стягнення заборгованості. Це серйозний показник. Відповідно, ми зобов’язані реагувати на таке ганебне явище і показувати всім, що не платити заробітну плату – це злочин”, – відзначила юрист, уточнивши, що у минулому році органами ДВС було стягнуто 2 мільярди 100 мільйонів гривень із заборгованості по зарплаті.

За словами Глущенко, паралельно з організаційними діями, Міністерство юстиції проводить активну інформаційну кампанію, яка чітко роз’яснює громадянам, особливо працівникам, як забезпечити своє право на стягнення заборгованості із заробітної плати.

“Тому ця кампанія є не лише практичною, а й інформаційною. Тому що ми в першу чергу націлені на те, щоб підвищувати правосвідомість і правову обізнаність нашого населення, в тому числі роз’яснюючи, як ці питання (стягнення заробітної плати)можна самостійно вирішити. Це комплексний підхід”, – зазначила вона.

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