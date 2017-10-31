Методист Коломийського педагогічного коледжу став переможцем обласної педагогічної премії

Переможцями обласної педагогічної премії імені Мирослава Стельмаховича стали троє прикарпатських вчителів.

Відповідне розпорядження обласної державної адміністрації “Про присудження обласної педагогічної премії імені Мирослава Стельмаховича” затверджено 26 жовтня, пише Місто.

Згідно з документом, обласну педагогічну премію імені Мирослава Стельмаховича таким педагогічним працівникам у номінації: керівник навчального закладу – Василю Андрейківу, директору Липовицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Рожнятівської районної ради. У номінації педагогічний працівник – Ларисі Загрійчук, учителю початкових класів приватної школи-садка “Перша ластівка” міста Івано-Франківська та Михайлу Ходаку, методисту комунального вищого навчального закладу “Коломийський педагогічний коледж Івано-Франківської обласної ради”.

Зазначимо, що переможцям премії буде виплачена грошова винагороду у сумі 11930 гривень.