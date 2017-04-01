Мешканців села на Коломийщині від безробіття рятує в’язання віників

Майже кожен у селі Черемхів, що на Коломийщині, нині активно працює, в’яжучи цілі снопи березових мітел, або, як тут кажуть, драпаків.

Їх виробництво і продаж – чи не основне заняття для безробітних селян, пише Експрес.

Щоби зробити мітли і віники, селяни обламують тонкі гілки беріз навесні, коли ще дерево не пустилося в ріст і не має листя. За словами Михайла Паньківа, голови Черемхівської сільради, драпаки у їхньому селі роблять століттями. Це й не дивно, бо довкола 80 гектарів лісів, де ростуть берези та дуби. Наразі це чи не єдиний заробіток селян.

“Щоби зробити добрий драпак (мітлу), треба взяти жмут березових гілок, через спеціальний важіль скрутити дротом, вставити у скручені гілки палицю-держак заввишки 120 сантиметрів. У Черемхові цей держак називають “штіль”, – пояснює тонкощі ремесла продавчиня Марія.

15-20 хвилин – і драпак-мітла готовий. За день меткий майстер може зробити їх понад 50. Такий у господарстві прослужить півроку.

“А от віники для лазні зробити набагато простіше, треба зв’язати міцною ниткою чи тонким шнурком кілька гілок, додати звіробій, м’яту, ромашку для запаху та цілющого ефекту, – розповідає Марія. – І ось вам природний масаж”.

Жінка пояснює, що березовими віниками добре користуватися тим, у кого проблеми з диханням або хто багато курить. Після лазні з таким віником дихання поліпшиться, а ще листки, які прилипають до тіла, як лейкопластир, добре піт вбирають, а з ним і хвороби забирають. Дубові віники помічні для тих, у кого шкірні хвороби, високий тиск, проблеми із серцем та нервами. Гілки для них збирають восени, коли їх обрізають лісівники. Селяни з гордістю кажуть, що їхніх віників для лазні вистачає на місяць-два, якщо ж паритися нечасто, то й на півроку.

А коштують черемхівські мітли і віники недорого: господарський драпак, яким метуть подвір’я, вулиці, вартує від 20 до 30 гривень, а віник для лазні – 20-40. У вихідні селяни можуть продати від 20 до 50 віників, у будні наполовину менше.

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