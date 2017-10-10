Мешканці Коломийщини віддали поліції 19 одиниць зброї

З 1 жовтня проводиться місячник добровільної здачі зброї, боєприпасів, вибухових матеріалів та спеціальних засобів з метою їх виведення з незаконного обігу.

Про це у Facebook написав начальник Коломийського відділу поліції Остап Білейчук.

Протягом першої декади жовтня, 18 мешканцями Коломийщини добровільно здано 19 одиниць вогнепальної зброї, а саме: 1 нарізна гвинтівка часів Другої світової війни, 4 газових пістолети, 14 одиниць мисливської гладкоствольної зброї.

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