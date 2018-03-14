Мешканець Прикарпаття заплатив рекордну суму за несплату аліментів

В Івано-Франківській області стягнуто рекордну суму заборгованості за аліментами. 13 березня мешканець Галицького району погасив 82 тисячі гривень боргу.

Заборгованість за аліментами чоловік погасив після того, як його тимчасово позбавили права виїзду за межі України, права на керування транспортними засобами, права користуватися зброєю, інформує Репортер.

Нагадаємо, з 6 лютого цього року в дію вступив закон, за яким злісних неплатників аліментів можуть тимчасово позбавити виїзду за кордон, обмежити у праві користування автотранспортом, носіння зброї, а також можуть примусити до суспільних робіт.

Нині на виконанні перебуває понад 9000 тисяч виконавчих проваджень – людей, які мають платити аліменти. З них 827 мають заборгованість понад три місяці. Такі автоматично потрап­ляють у загальний відкритий реєстр неплатників аліментів.

Тих, у кого заборгованість понад шість місяців, і можна застосовувати нові санкції – 496. Найбільше таких проваджень у Франківську, Калуші, Коломиї. Загалом, на Прикарпатті статистика ще досить позитивна, порівнюючи з іншими областями.

На 94 горе-татусів складені 94 протоколи на відпрацювання суспільних робіт. З них 34 вже направили до суду. Боржники мають відпрацювати від 120 до 240 годин.

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