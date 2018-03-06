Майже 700 жителів Прикарпаття задекларували свої доходи

З початку року 689 прикарпатців подали декларації про доходи, отримані минулоріч, з них 453 “обов’язкових” та 236 на отримання податкової знижки.

Про це повідомили в управлінні податків і зборів з фізичних осіб Головного управління ДФС в Івано-Франківській області, інформує WestNews.

Зазначені громадяни задекларували 59,5 млн грн доходів, з яких до бюджету надійде більше 1203,2 тис грн податку на доходи фізичних осіб та 241,9 тис грн військового збору. До повернення на розрахункові рахунки платників належить 570,5 тис грн ПДФО.

Найчастіше мешканці декларували доходи від надання майна в оренду, від продажу об’єктів рухомого та нерухомого майна, доходи у вигляді спадщини і подарунків.

Нагадаємо, що Мінкульт передасть до світової спадщини “ЮНЕСКО” косівську мальовану кераміку.