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Врятуйте життя: однорічна Надійка потребує термінової допомоги. РЕКВІЗИТИ

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Допомоги потребує маленька Надійка Кушнірик із села Ставчани Чернівецької області. Крихітці усього рік і три місяці.

У дівчинки вада серця та біліарна атрезія жовчовивідних шляхів.

Don Yapon

Аби Надійка жила, їй необхідно зробити трансплантацію печінки. Коштує така операція майже 130 тисяч євро.

Гроші потрібно зібрати до кінця листопада і тоді батьки зможуть поїхати в Бельгію, де місцеві лікарі готові рятувати маленьку Надю.

Частину коштів батьки вже зібрали. Залишилось трохи більше половини. Якщо ми встигнемо маленька Надія виросте!

ТЕЛЕФОН ТАТА НАДІЙКИ (ЮРІЙ КУШНІРИК): 0668460527, 0685380258.

Номер картки “Приватбанку” мами НАДІЙКИ: 5168 7573 1611 6674 (ОКСАНА ІЛЬЧУК).

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1 коментар

  1. Шалом!
    Слава і Хвала Господу Богу,Котрий викупив нас Своєю Кров’ю і переміг смерть для нас!
    Нам не потрібні ні свічки ні ікони ні жести.тільки своїми устами з вірою в Всемогутнього!
    Кличте до Нього через не хочу, через крик і сльози про зцілення і запитайте за що і Милостивий відкриє для зменшення прірви і просите пробачення за спробу самотужки і гріхи що пам’ятаєте і не пам’ятаєте і не розкаяні прокляття предків!
    Тому що диявол – нам ворог дуже не хоче нашого звернення до Господа Бога,
    Спасителеві нашому, Який нам нічого не винен, любить нас по Своїй великій милості!
    І в спілкуванні з Господом приймайте Його Любов до людей, Мудрість Духа Святого відрізняти брехню від Істини!
    І закликаючи Ім’я Йешуа-Спасителя і Силу Спокутної Крові Господа скасувати своїми устами доступ диявола через гріх і прокляття і проголошувати зцілення, здоров’я і перемагати смерть!
    Де гарантія, що у вашому житті не прийде відчай і не знадобиться чудо!
    Радість в Господі, сила наша!
    Блаженні засмучені, бо вони будуть утішені.
    (Матф.5: 4)
    Боже, нехай же буде Твоя, Досконала воля!
    У Тебе всі часи і терміни!
    Єврей не нація, а з Біблії мандрівник Божий, а Ізраїль з Біблії долающий людей Владою і Любов’ю Божою, а іудей дослов.переклад праведно славящий Господа Бога! Хто зветься, кого звуть і хто насправді не одне і теж!