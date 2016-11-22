Врятуйте життя: однорічна Надійка потребує термінової допомоги. РЕКВІЗИТИ

Допомоги потребує маленька Надійка Кушнірик із села Ставчани Чернівецької області. Крихітці усього рік і три місяці.
У дівчинки вада серця та біліарна атрезія жовчовивідних шляхів.
Аби Надійка жила, їй необхідно зробити трансплантацію печінки. Коштує така операція майже 130 тисяч євро.
Гроші потрібно зібрати до кінця листопада і тоді батьки зможуть поїхати в Бельгію, де місцеві лікарі готові рятувати маленьку Надю.
Частину коштів батьки вже зібрали. Залишилось трохи більше половини. Якщо ми встигнемо маленька Надія виросте!
ТЕЛЕФОН ТАТА НАДІЙКИ (ЮРІЙ КУШНІРИК): 0668460527, 0685380258.
Номер картки “Приватбанку” мами НАДІЙКИ: 5168 7573 1611 6674 (ОКСАНА ІЛЬЧУК).
Шалом!
Слава і Хвала Господу Богу,Котрий викупив нас Своєю Кров’ю і переміг смерть для нас!
Нам не потрібні ні свічки ні ікони ні жести.тільки своїми устами з вірою в Всемогутнього!
Кличте до Нього через не хочу, через крик і сльози про зцілення і запитайте за що і Милостивий відкриє для зменшення прірви і просите пробачення за спробу самотужки і гріхи що пам’ятаєте і не пам’ятаєте і не розкаяні прокляття предків!
Тому що диявол – нам ворог дуже не хоче нашого звернення до Господа Бога,
Спасителеві нашому, Який нам нічого не винен, любить нас по Своїй великій милості!
І в спілкуванні з Господом приймайте Його Любов до людей, Мудрість Духа Святого відрізняти брехню від Істини!
І закликаючи Ім’я Йешуа-Спасителя і Силу Спокутної Крові Господа скасувати своїми устами доступ диявола через гріх і прокляття і проголошувати зцілення, здоров’я і перемагати смерть!
Де гарантія, що у вашому житті не прийде відчай і не знадобиться чудо!
Радість в Господі, сила наша!
Блаженні засмучені, бо вони будуть утішені.
(Матф.5: 4)
Боже, нехай же буде Твоя, Досконала воля!
У Тебе всі часи і терміни!
Єврей не нація, а з Біблії мандрівник Божий, а Ізраїль з Біблії долающий людей Владою і Любов’ю Божою, а іудей дослов.переклад праведно славящий Господа Бога! Хто зветься, кого звуть і хто насправді не одне і теж!