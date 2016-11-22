Врятуйте життя: однорічна Надійка потребує термінової допомоги. РЕКВІЗИТИ

Допомоги потребує маленька Надійка Кушнірик із села Ставчани Чернівецької області. Крихітці усього рік і три місяці.

У дівчинки вада серця та біліарна атрезія жовчовивідних шляхів.

Аби Надійка жила, їй необхідно зробити трансплантацію печінки. Коштує така операція майже 130 тисяч євро.

Гроші потрібно зібрати до кінця листопада і тоді батьки зможуть поїхати в Бельгію, де місцеві лікарі готові рятувати маленьку Надю.

Частину коштів батьки вже зібрали. Залишилось трохи більше половини. Якщо ми встигнемо маленька Надія виросте!

ТЕЛЕФОН ТАТА НАДІЙКИ (ЮРІЙ КУШНІРИК): 0668460527, 0685380258.

Номер картки “Приватбанку” мами НАДІЙКИ: 5168 7573 1611 6674 (ОКСАНА ІЛЬЧУК).