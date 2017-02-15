Любомир Жупанський програв суд Олександрі Базюк через розголошення її персональних даних

Коломийський міськрайонний суд розглянув справу стосовно секретаря Коломийської міськради Любомира Жупанського про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 188-39 КУпАП (Порушення законодавства у сфері захисту персональних даних).

У протоколі, складеному Уповноваженою Верховної Ради України з прав людини Івано-Франківської області від 10 січня 2017 року, зазначено, що членом виконкому міськради Олександрою Базюк виявлено у Фейсбуці у групі “Типова Коломия” опубліковану Любомиром Жупанським фотографію її звернення на урядову “гарячу” лінію, яка містила її персональні дані.

1 листопада 2016 року Олександра Базюк зателефонувала на «гарячу» урядову лінію з приводу того, що Коломийська міська рада, оголосивши тренерам про проведення ремонтних робіт в приміщенні ДЮСШ №1, не надала їм жодного наказу, куди та на який термін повинні перейти учні для занять вільною боротьбою. Окрім того, ремонтні роботи не проводились в літній час, коли діти були на канікулах і тренерський колектив – у відпустках, а розпочався в осінньо-зимовий період, внаслідок чого діти залишились без занять улюбленим видом спорту.

А вже 3 листопада посадовою особою, яка має доступ до конфіденційної інформації, Любомир Жупанський на сторінці “Типова Коломия” у Фейсбуці розмістив звернення Олександри Базюк з особистими даними, а саме: ПІБ, адреса та номер телефону.

Згідно з актом огляду електронного документа від 27 грудня 2016 року встановлено, що опубліковану Л. Жупанським фотографію звернення у соцмережі було видалено службою підтримки Фейсбуку.

Під час розгляду справи судом Любомир Жупанський свою вину у вчиненні зазначеного адміністративного правопорушення не визнав та вказав, що не має жодного відношення до цієї публікації у соцмережі. Допускає, що його сторінку могли зламати і надрукувати дану інформацію, а також він не заперечував, що має доступ до усіх урядових документів.

Суд визнав винуватим посадовця у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 188-39 КУпАП, та призначив адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 5100 гривень, та стягнув в дохід держави судовий збір в розмірі 320 гривень.

Постанова суду може бути оскаржена особою, яку притягнуто до адміністративної відповідальності, протягом десяти днів з дня її винесення до Апеляційного суду Івано-Франківської області, у випадку неподання апеляційної скарги постанова набирає законної сили – 25 лютого 2017 року.