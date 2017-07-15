Лісова казка неподалік Коломиї: вихідні у Княждвірському тисовому заказнику. ФОТОРЕПОРТАЖ

Щоб потрапити у справжню лісову казку, далеко їхати не потрібно. Неподалік Коломиї, на правому березі річки Прут, а саме у селі Княждвір розташований ботанічний заказник загальнодержавного значення в Україні. Займає він площу 208 га, на 70-ти з яких росте червонокнижний тис ягідний.

Княждвірський заказник сьогодні є одним з найбільших тисових насаджень природного відновлення в Європі.

Історія

Перша згадка про те, що у Княждворі росте велика кількість тису, зафіксована в дослідженні В. Спаусті “Тис” ще у 1883 році. Тоді вчені віднесли це урочище до природно-заповідних об’єктів. Через Першу світову багато дерев вирубали для потреб армії. До 1932 року резерв поступово відновили.

Уже в 74-му відкрили заказник, а 78-му – за ініціативи місцевого лісничого Володимира Юрченка в тисовому гаю відкрили Краєзнавчий музей флори і фауни Карпат, опудала для якого були зроблені в Біловезькій пущі, що в Білорусії. До слова, Володимир Юрченко був і завідувачем, й екскурсоводом.

Працівник музею Людмила Щербакова розповідає: “Він (Володимир Юрченко, ред.) тут включав навіть музику, як заходити в музей. Пташки співали.”.

Сьогодні ж це тільки експонати. Звірі та птахи не тільки з прикарпатських лісів, а й з цілої України.

У заказнику ростуть такі дерева, як ялина, смерека, бук, граб, клен, модрина, явір, дуб та інші.

Найстарша тиса в заповіднику має 500 років, стверджують лісовики.

Як доїхати?

Найкращий та найшвидший спосіб доїхати до Тисового заповідника, звичайно ж, автомобілем. Близько 13-ти км від Коломиї та трохи більше 20-ти хвилин у дорозі.

Великою перевагою є те, що можна заїхати до самого музею, якщо ж вибрати більш бюджетний варіант – громадський транспорт, то пішки прийдеться подолати ще 4 км. Але час проходить швидко й непомітно, коли навколо чарівні краєвиди та чисте повітря.

Проїзд пасажирським автобусом з Коломиї до Княждвора коштує 7 грн. Маршрути №15 – “Вокзал-Княждвір” та №15а – “Королівка-Княждвір”.

Де ночувати?

Сьогодні на території заказника є спеціально впорядковані місця відпочинку для туристів. Тому якщо ж ви любите подорожувати й спати в оточенні природи, то Княждвірський тисовий заповідник саме те місце, яке вам потрібно. Тут можна безкоштовно розкласти намети неподалік музею посеред лісу або ж 800 м поблизу протікає річка Прут, берег якої – найкраще місце для відпочинку.

Щодо приватних садиб, то їх у Княждворі немає, але місцеві жителі можуть прийняти вас на ніч безкоштовно або за символічну плату.

Ціни

Щоб заїхати на територію музею, потрібно заплатити 15 грн., якщо ви легковою машиною, 25 грн. – мінівеном та 50 грн. – за великий автобус.

Вхідний квиток у музей коштує 8 грн. для дорослого, 2 грн. – для дитини.

Текст і фото Ярини БАЛАБАНИК

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