Куди піти у Коломиї: афіша вікенду 2 – 3 грудня

Музей Гуцульщини

Триває виставка гобеленів львівських дисидентів “Текстиль як зброя”.

Музей писанкового розпису

У музеї писанкового розпису представлена виставка живопису “Світло тихе” Іванни Крип’якевич-Димид.

Fun Coffee

У неділю, 3 грудня, Максим Дем’янюк розповість про криптовалюти. Початок о 13:00.

Коломийський драмтеатр

У суботу театр представить драму Августа Стріндберга “Міс Жулі”. Початок о 18:00.

В неділю о 13:00 коломийські театрали покажуть Богдана Базилевича “Танцюючий Ураган”, а о 18:00 – драматичну легенду за п’єсою Ольги Кобилянської “У неділю рано зілля копала”.