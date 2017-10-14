Куди піти у Коломиї: афіша вікенду 14-15 жовтня

Якщо ви ще не вирішили, як провести ці вихідні, “Дзеркало Коломиї” пропонує ознайомитися з добіркою найцікавіших заходів в Коломиї на 14 – 15 жовтня.

СУБОТА, 14 жовтня

13:00 – в міському палаці культури “Народний дім” – урочистості та святковий концерт з нагоди відзначення Дня захисника України та 75-ої річниці створення УПА

16:00 – в Мистецькому центрі “Світовид” представлять одноденну виставку артефактів військового капелана Василя Довганюка

18.00 – на сцені концертного залу “Габсбург” Мистецького центру “Світовид” відбудеться представлення народної драми “Війна”

18:30 – смолоскипна хода від пам’ятника Бандері по вул. С. Стрільців до площі Відродження, де о 19:00 запалять Ватру Слави

НЕДІЛЯ, 15 жовтня

13:00 у Коломийському театрі покажуть казку для дітей “Світлофор Моргайко”

14:00 у Національному музеї відбудеться зустріч із львівським журналістом, ведучим телеканалу “ZIK” Остапом Дроздовим

18:00 у Коломийському театрі відбудеться вистава-притча “Земля”.