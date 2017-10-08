Кожних півроку Коломийська ЦРЛ здає по одному відновленому відділенню. ФОТОРЕПОРТАЖ

До свого 70-літнього ювілею травматологічне відділення ЦРЛ отримало цінний подарунок від районної та міської влади – операційний стіл.

Тепер відділення повністю відповідає міжнародним стандартам, повідомляє “Дзеркало Коломиї“.

“І не соромно сюди привести світил медицини”, – похвалився завідувач відділення Зиновій Гнатюк.

“Відділення модернізоване, останніх 15 австрійських ліжок, яким по сто років, ми вже позбулися, я хотів був їх відправити в Австрію, як раритет в обмін на нові ліжка”, – додає Гнатюк.

Процес оновлення ЦРЛ триває – кожних півроку лікарня здає по одному реконструйованому відділенні.

Болюче питання – борги перед медиками за зарплати. Голова РДА Любомир Глушков повідомив, що наступного року має бути збільшена медична субвенція на 24 млн грн. За його словами, це цілком пристойна сума, щоб уникнути заборгування зарплат.

Текст: Андрій МАЛАЩУК

Фото: Андрій КАНЯ