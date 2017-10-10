Кожен третій українець страждає на нервові розлади

Міністерство соціальної політики констатує, що 1,2 млн українців страждає психічними розладами.

Згідно зі статистикою, в Україні 1,2 млн осіб (це більш ніж 3% всього населення) страждає психічними розладами, і цей показник з кожним роком зростає. Уже який рік поспіль Україна посідає перше місце за кількістю психічних розладів у Європі — майже 2 млн українців щороку стають пацієнтами психіатричних лікарень.

За оцінками фахівців, від різних нервових розладів страждає кожен третій українець.

Згідно з прогнозами Всесвітньої організації охорони здоров’я, до 2020 року психічні розлади увійдуть до першої п’ятірки хвороб, які будуть лідирувати за кількістю людських трудовтрат, пов’язаних із цими захворюваннями.

Психічні розлади обженуть за цим показником навіть серцево-судинні захворювання, які в цей час традиційно лідирують у структурі захворюваності населення Землі.

Нагадаємо, минулого року Конституційний суд заборонив примусове лікування в психлікарнях без рішення суду.