IT-компанія з Прикарпаття потрапила у міжнародний рейтинг

У рейтинг найкращих світових аутсорсингових компаній за версією асоціації IAOP – Global Outsourcing 100 у 2018-му потрапили 18 українських IT-компаній.

Як пише Курс, зокрема IT-компанія Softjourn, заснована в Івано-Франківську, потрапила у список найкращих.

Так, у щорічному рейтингу загалом опинилися 18 українських компаній: SoftServe, Eleks, N-iX, Ciklum, EPAM, Sigma Software, Luxoft, Miratech, Softjourn, Softengi, TEAM International, Program-Ace, AMC Bridge, Innovecs, Intellias, Infopulse, Itera, Artezio.

GLOBAL OUTSOURCING 100 – це щорічний рейтинг 100 найкращих постачальників аутсорсингових послуг світу, який формує суддівська колегія IAOP. Зазвичай до фінального списку входять 75 великих компаній (річний прибуток від $50 мільйонів і від 5000 працівників штату) та 25 компаній, що розвиваються.