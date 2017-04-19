Колоритні “Дикі Гуцули” з Коломиї пройшли в сезон регіональної Одеської “Ліги Сміху”. ВІДЕО

Команда “Дикі Гуцули” взяли участь у фестивалі “Ліга Сміху”, який проходить в Одесі.

Як повідомив учасник “Диких Гуцулів” Роман Кутя, перед тим, як поїхати на фестиваль в Одесу, вони приймали участь в Тернопільській (регіональній) “Лізі Сміху”, де увійшли до 1/4 фіналу, інформує “Дзеркало Коломиї“.

Команда складається з декількох чоловік, а саме: Гайдейчук Василь, звукооператор Тодорів Руслан, автор багатьох жартів Стасюк Назар, і Роман Кутя.

І от нещодавно “Дикі Гуцули” приїхали з Одеси, де пройшли в сезон регіональної Одеської “Ліги Сміху”. Тренером колоритних гумористів став Валерій Ославський – хірург-травматолог, лікар проекту “Я соромлюсь свого тіла”. До слова, Валерій родом з села Годи-Добровідки, що на Коломийщині.

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