Коломийський суд оновив список присяжних

У Коломиї затвердили список присяжних для Коломийського міськрайонного суду.

Про це йшлося на засіданні Коломийської міськради 12 жовтня, пише ГК.

Відповідно до клопотання начальника територіального управління Державної судової адміністрації України в Івано-Франківській області про перегляд списку присяжних, трьох людей виключають зі списку присяжних на основі поданих ними заяв.

У свою чергу цим рішенням також затвердили трьох нових присяжних до міськрайонного суду.

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