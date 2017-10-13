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Коломийський суд оновив список присяжних

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У Коломиї затвердили список присяжних для Коломийського міськрайонного суду.

Про це йшлося на засіданні Коломийської міськради 12 жовтня, пише ГК.

Don Yapon

Відповідно до клопотання начальника територіального управління Державної судової адміністрації України в Івано-Франківській області про перегляд списку присяжних, трьох людей виключають зі списку присяжних на основі поданих ними заяв.

У свою чергу цим рішенням також затвердили трьох нових присяжних до міськрайонного суду.

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