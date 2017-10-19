Коломийський суд обрав запобіжний захід для педофіла-ґвалтівника

Як повідомлялося, на Коломийщині чоловік ґвалтував сина своєї співмешканки.

Коломийський міськрайонний суд визначив запобіжний захід для чоловіка, про це повідомляє прес-служба суду.

Раніше судимого мешканця Коломийського району підозрюють у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 статті 153 Кримінального кодексу України (задоволення статевої пристрасті неприродним способом із застосуванням фізичного насильства, погрози його застосування та використання безпорадного стану щодо неповнолітнього).

15 жовтня 2017 року, підозрюваний, перебуваючи у будинку співмешканки в селі Кийданці вступив у статеві зносини із неповнолітнім сином співмешканки, 2002 року народження.

Суд застосував щодо підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на шістдесят діб.

Тримання під вартою підозрюваного здійснюватимуть в установі виконання покарань № 12 міста Івано-Франківськ.