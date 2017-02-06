Коломийський дитячий будинок-інтернат відмовлявся від психолога та допомоги волонтерів

Про стан справ в Коломийському дитячому будинку-інтернаті сьогодні на засіданні постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров’я та соціальної політики прозвітувала директор закладу Марія Денис.

В інтернаті мешкають 54 підопічні, з яких 19 – діти до 18 років, решта – до 35 років. У всіх є група інвалідності, пише “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Курс.

“В 2016 році отримали 600 тисяч гривень благодійної допомоги – купили ліжка, білизну, встановили огорожу, плитку вклали на подвір’ї. Щодо харчування, то діти до 18 років отримують п’ятиразове. В день виділяється 37 грн на людину, 10 грн – на медзабезпечення. Памперси, одяг, ліки, їжу також від меценатів отримуємо. Інтернат всім забезпечений, проблема лише в капітальному ремонті пральні”, –відзвітувала директор Марія Денис.

Керівник БО “Українська благодійницька мережа” Василь Футерко зазначив, що посада психолога в цьому інтернаті взагалі відсутня.

“Минулого року УБМ взяла на себе оплату праці психолога на півставки – раз на тиждень їздила, займалася з вихованцями. Готові і далі таке ж робити. Але керівництво інтернату створює перешкоди волонтерській діяльності. Без попередження відмовилися від психолога“, – зазначив Василь Футерко.

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Чоловіка також обурює те, що відвідувати вихованців будинку-інтернату можна лише з попередженням.

“Перешкоджають волонтерам відвідувати дітей – виставили умови попереджати про приїзд за три дні, не більше трьох людей приймають. Має бути список, хто буде, ці люди мають мати “медкнижку”, тобто флюорографію і довідку, що 21 день не був у контакті з інфекційними хворими”, – розповів волонтер.

За словами в. о. директора департаменту соціальної політики Івано-Франківської ОДА Віталія Яворського, ці ж волонтери активно допомагають Залучанському дитячому будинку-інтернату. За час співпраці надали допомоги на два мільйони гривень, а також допомагали фізично. В департаменті соцполітики вже провели тристоронню нараду за участю волонтерів, керівництва департаменту та Марії Денис, де її зауваження були враховані.

Однак, за словами волонтерів, це ситуації не змінило. Марія Денис надала їм розклад і вимагає, щоби волонтери приїздили тільки в час творчих занять. Вона заперечила частину звинувачень, обґрунтувала свою позицію турботою про здоров’я підопічних і необхідність медичних довідок про здоров’я волонтерів.

Волонтерка Наталя Сербин звернулася до комісії із закликом у таких звітах керуватися не статистикою і цифрами, а людяністю.

“Інтернати – це не їжа і туалет. Діти тому такі важкі, що не мають людської опіки і тепла, спілкування. Робіть висновки не зі звітів, а виїжджаючи на місце до кожної конкретної дитини”, – закликала Наталя Сербин.

Комісія погодилася із зауваженнями. Проголосували за те, щоби звіт директора взяти до уваги. В рішенні на сесію записали: ввести посаду психолога коштом Департаменту соцзахисту та доручити Віталію Яворському забезпечити співпрацю з волонтерами.