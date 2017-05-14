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Коломийські вітрини без рекламного хаосу. Частина четверта

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“Дзеркало Коломиї” продовжує проект з метою заохочення підприємців змінювати вивіски “Коломийські вітрини без рекламного хаосу”. Публікуємо приклади, як може виглядати фасад будівлі після впорядкування вивісок.

Нагадаємо, 1 червня спливає термін впорядкування вивісок. Якщо до цього часу вивіски не впорядкують, підприємцям дадуть місячний термін на добровільний демонтаж. Опісля, у разі відмови, буде попередження про примусовий демонтаж.

Don Yapon

А вже потім КП “Коломийська муніципальна дружина” демонтує незаконну вивіску силоміць.

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Don Yapon

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2 Коментарі

  1. Реклама хоч трохи прикрашає цей будинок, а без неї видно, що це старий сарай, який давно пора розвалити.

  2. Особливо красиво дивиться шифер різних кольорів та епох… Підкреслює, так би мовити, архітектуру. А це, між іншим, 5 метрів від Писанки…