Коломийські вітрини без рекламного хаосу. Частина четверта

“Дзеркало Коломиї” продовжує проект з метою заохочення підприємців змінювати вивіски “Коломийські вітрини без рекламного хаосу”. Публікуємо приклади, як може виглядати фасад будівлі після впорядкування вивісок.
Нагадаємо, 1 червня спливає термін впорядкування вивісок. Якщо до цього часу вивіски не впорядкують, підприємцям дадуть місячний термін на добровільний демонтаж. Опісля, у разі відмови, буде попередження про примусовий демонтаж.
А вже потім КП “Коломийська муніципальна дружина” демонтує незаконну вивіску силоміць.
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Реклама хоч трохи прикрашає цей будинок, а без неї видно, що це старий сарай, який давно пора розвалити.
Особливо красиво дивиться шифер різних кольорів та епох… Підкреслює, так би мовити, архітектуру. А це, між іншим, 5 метрів від Писанки…