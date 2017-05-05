Коломийські вітрини без рекламного хаосу. Частина третя

“Дзеркало Коломиї” продовжує новий проект з метою заохочення підприємців змінювати вивіски. Публікуємо приклади, як може виглядати фасад будівлі після впорядкування вивісок.
У Коломиї, зокрема в середмісті, вивіски на фасадах встановлюють вандальним способом, деякі підприємці, нехтуючи усіма правилами, нищать історичні фасади коломийських будівель. А все для того, щоб вдало, на їхню думку, розмістити вивіску чи рекламу власного магазину або кафе.
1 червня спливає термін впорядкування вивісок. Якщо до цього часу вивіски не впорядкують, підприємцям дадуть місячний термін на добровільний демонтаж. Опісля, у разі відмови, буде попередження про примусовий демонтаж.
А вже потім КП “Коломийська муніципальна дружина” демонтує незаконну вивіску силоміць.
На заміну великогабаритним конструкціям мають прийти делікатні, естетично привабливі вивіски, які не лише мають красивіший вигляд, але й не закривають фасадів будівель.
А може б Ви почали писати статті про те, як впорядковувати дахи, стіни, фасади будинків історичної цінності??? Думаю, це було б набагато кориснішим для тих, хто протирає штани в “ратуші”… Хай займаються ділом, а не вигадують всяку дурню…
Ці всі вивіски, які б вони не були, закривають недоліки тих будинків, які скоро почнуть валитися від бездіяльності “типу влади”!!!
Пропоную також зробити фото-демо будинків тих ідіотів, хто придумав цю ідею… Фото в яких вони зараз живуть і фото, де могли б жити!!!
Дякую! Як же все класно виглядає без такої кількості надмірної реклами!