Коломийська міськрада відмовила у фінансуванні трьох спортсменів, які представлятимуть Україну на чемпіонаті Європі

Коломийська міськрада відмовила у фінансуванні трьох спортсменів, які представлятимуть Україну на чемпіонаті...

Троє спортсменів з Коломиї отримали можливість представляти Україну на Чемпіонаті Європи з вільної боротьби. Але фінансування на їхню поїздку у міському бюджеті не передбачено.

Відповідний лист за підписом міського голови Ігоря Слюзара на своїй сторінці у Фейсбуці опублікував тренер Андрій Хмуляк.

“На ваш лист щодо забезпечення фінансування трьох спортсменів та двох тренерів у Чемпіонаті Європи з вільної боротьби повідомляємо, що в міському бюджеті не передбачені кошти на фінансування змагань поза межами України”, – йдеться у відповіді міської ради на звернення тренера.

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