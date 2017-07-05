Коломийська міськрада відмовила у фінансуванні трьох спортсменів, які представлятимуть Україну на чемпіонаті Європі

Троє спортсменів з Коломиї отримали можливість представляти Україну на Чемпіонаті Європи з вільної боротьби. Але фінансування на їхню поїздку у міському бюджеті не передбачено.
Відповідний лист за підписом міського голови Ігоря Слюзара на своїй сторінці у Фейсбуці опублікував тренер Андрій Хмуляк.
“На ваш лист щодо забезпечення фінансування трьох спортсменів та двох тренерів у Чемпіонаті Європи з вільної боротьби повідомляємо, що в міському бюджеті не передбачені кошти на фінансування змагань поза межами України”, – йдеться у відповіді міської ради на звернення тренера.
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А для секретаря -ЛЮПІКА ЖОПІКА найшли гроші на навчання десь там!!!!!!!!!!