Коломийська міськрада виділила 300 тисяч гривень на оздоровлення дітей

Літня оздоровча кампанія у Коломиї розпочалася 1 червня.

Відділ молоді та спорту Коломийської міської ради здійснює направлення дітей пільгових категорій (шкільного віку) до закладів оздоровлення та відпочинку: дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей-інвалідів; дітей учасників АТО; дітей з багатодітних і малозабезпечених сімей; дітей, які перебувають на диспансерному обліку; обдарованих дітей та інших.

Як повідомляють у відділі молоді і спорту, у місті діє програма з оздоровлення та відпочинку дітей на 2017 – 2020 роки, яка затверджена рішенням міської ради від 22.11.2016 №988-14/2016.

На виконання даної програми у 2017 році виділено 300 тис. грн.

За ці кошти придбано 53 путівки у ПЗОВ “Перлина Придністров’я” (с. Михальче, Городенківський район).

Також департаментом освіти, науки та молодіжної політики ОДА надано у червні 18 путівок у ДЗСТ “Перлина Карпат” (с. Витвиця, Долинський район) та 20 путівок у ДЗСТ “Сокіл” (с. Сокіл, Галицький район). Крім того, протягом року від департаменту надходять путівки у ДПУ “МДЦ “Артек” (Київ) та ДП УДЦ “Молода гвардія” (Одеса). Станом на сьогодні у цих центрах оздоровлено 9 коломийських школярів.

На виконання міської Програми “Майбутнє України” Коломийської станиці Пласт будуть організовані пластові наметові табори: в липні для юнацтва (близько 80 осіб) та в серпні для новацтва (близько 50 осіб). На їхню організацію передбачено 50 тис. грн.

На базі закладів освіти діють сім пришкільних таборів.

А цьогоріч ще й три коломийські школи стали учасниками проекту “GoCamp”, – як повідомляє управління освіти міської ради. Це новий формат табору, робочою мовою якого э англійська або німецька. Протягом двох тижнів діти беруть участь в реалізації захоплюючих проектів та завдань, спілкуються англійською з волонтерами-носіями іноземної мови та відпочивають.