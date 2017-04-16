Коломийська “Лелітка” робить вишиванку модним брендом

Незабаром у Коломиї відкриють шоурум вишиванок вже відомої в Україні торгової марки “Лелітка”. Півроку тому її створила наша краянка, мешканка Печеніжина Ганна Гладуняк. Жінка розповіла, що за такий короткий термін вдалося зробити великий обсяг роботи.

“Взагалі ідея створення “Лелітки” належить моїй доньці Ірині, – каже жінка. – Саме вона надихнула мене до такого серйозного кроку. Минулої зими вона захотіла особливу вишиванку – на білому полотні лише чорними нитками. Шукала-шукала і ніде не могла знайти такої, тож попросила мене, щоб я втілила її задум. Вишивала її цілу зиму, не поспішала, робила все з любов’ю і старанням”, – ділиться спогадами пані Ганна.

Саме ця вишиванка й стала початком творчого шляху “Лелітки”.

Усі, хто її бачив, розпитували, де можна придбати таку, але аналогів не було. Тоді Ірина й запропонувала мамі, аби вона зайнялася серйозно тим, що їй до душі, бо вишивку та українські традиції у їхній сім’ї плекають, як виноградну лозу.

Першим кроком, коли офіційно представили “Лелітку”, була самодостатня колекція вишиванок, сучасних суконь та аксесуарів. Представили свою роботу у форматі фешн-показу на Андріївських вечорницях у розважальному комплексі “Троя”, що у Коломиї.

Згодом поїхали підкорювати Франківський подіум, де поціновувачам представили 15 сучасних вишитих суконь. “Лелітка” брала участь і в благодійних заходах.

Сьогодні творча команда працює над новою колекцією, яку з нетерпінням чекають постійні клієнти та шанувальники творчості “Лелітки”.

Цікавим моментом у створенні марки є її назва. Як пояснює пані Ганна, лелітки – це маленькі блискітки, щось на кшталт паєток, якими в давнину прикрашали святкові вишиванки.

А ще цікавішим є те, що саме запуск такого творчого проекту зупинив пані Ганну від заробітчанської поїздки до Італії.

Повіривши у свої сили і дослухавшись порад доньки, пані Ганна знайшла своє ремесло.

Під час пошиття кожної моделі використовують якісні тканини і нитки, які доводиться замовляти за кордоном, бо на українському ринку є деякі проблеми з шовком чи оксамитом. Експериментують також і з різними техніками вишивання.

Для весняно-літнього сезону рекомендують вироби з льону, який закуповують в Італії. Власне, від цього і залежить вартість. До прикладу, сукню можна придбати за ціною від 3 000 до 6 400 грн.

Варто наголосити й на тому, що всесвітньовідомі дизайнери не перший рік черпають натхнення з українських етнічних мотивів. Серед них відомий французький дизайнер Жан-Поль Готьє, Джон Ґальяно, Gucci, Valentino та інші.

Безумовно, у гардеробі справжньої українки важко не знайти вишиванки, яка стає дедалі популярнішою на увесь світ.

“Лелітка” відправляє сукні по усьому світу, останні поїхали до Кувейту, Лондона та Сполучених Штатів Америки.

Напередодні та під час Великодніх свят ТМ “Лелітка” вітатиме усіх клієнтів святковим сюрпризом: класичним горнятком з емблемою, блокнотом, імбирними пряниками у формі писанок та листівкою, яку власноруч підписуватиме Ганна Гладуняк, бо кожного клієнта цінують і мають на меті одягнути в українські вишиванки весь світ.

Шоурум знаходиться у ТК “Галицький дім”.

Офіційний сайт ТМ “Лелітка”: http://lelitka.com

Олександра ЩЕРБАКОВА-ОЛІЙНИК