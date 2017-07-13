Коломийщина прийняла від Надвірнянщини обласну патріотичну естафету. ВІДЕО

Коломийщина прийняла від Надвірнянщини обласну творчу естафету. Вона присвячена 75 річниці створення УПА.

Таку акцію започатковано з ініціативи ОДА. Гості та представники нашого району зустрічалися в Іванівцях на обійсті сотенного УПА Михайла Москалюка на псевдо “Спартан”, повідомляє НТК.

На Івано-Франківщині цій темі приділяють особливу увагу, адже тут шанують наших Героїв і хочуть гідно відсвяткувати цю подію. Тому в області вирішили започаткувати патріотичну естафету. Нам її передали надвірнянці.

Це справді історичний день на Коломийщині у селі Іванівці, коли є така можливість прийняти естафету, присвячену нашим Героям, тим хто захищав Україну і дав приклад сучасним українцям як треба боротися за свою державу, – кажуть представники влади Коломийщини.

Основні урочистості відбуваються на обійсті сотенного УПА Михайла Москалюка, на псевдо Спартан. Тут головні Герої воїни УПА, їх залишилось мало, але вони ще міцні духом. Ігор Грималюк хоче, щоб сучасне покоління зберегло незалежну Україну.

Після панахиди та урочистостей гості з Надвірнянщини подарували нашим краянам мистецьке дійство за участю творчих колективів.

Коломийщина передасть естафету Галицькому району. А вже основне дійство відбудеться 14 жовтня в Івано-Франківську.