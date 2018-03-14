“Коломияводоканал” замінить майже 30 км водопровідних мереж за кредитні кошти Світового банку

За рік міський водоканал планує замінити майже 30 км водопровідних мереж, а це десь рівноцінно кілометражу доріг, які будуть перериті й закриті для проїзду.

Про це повідомили на сторінці Коломийської міської ради у Facebook, пише Дзеркало Коломиї.

Дані роботи необхідні для нашого міста, щоб уникнути постійних проривів водогону та втрат води.

Більшість цих мереж експлуатуються понад 45 років і є фізично зношеними.

“Щомісяця аварійна бригада водоканалу здійснює біля 20 виїздів на ліквідацію проривів”, – коментує ситуацію директор КП “Коломияводоканал” Ірина Перегінчук.

– Одночасно задіюються екскаватор, аварійна машина, насос для відкачування води і мінімум четверо працівників підприємства.

Звісна річ, роботи будуть проводитись не стихійно, а почергово, щоб уникнути транспортного колапсу в Коломиї.

Наразі водопровід замінено на вул. Атаманюка, одразу ж по завершенню на вулиці здійснено капітальний ремонт доріг.

Проте далеко не всі вулиці будуть заасфальтовані після ремонту водопроводу. Відновлення покриття на усіх цих вулицях – справа кількох років, адже обійдеться місту в десятки чи навіть сотні мільйонів гривень.

Загальна вартість робіт становить 77,0 млн грн. Кредит КП “Коломияводоканалу” надав Світовий банк до 2020 року.

Перелік вулиць, на яких у 2018 р. буде проведено реконструкцію водопровідних мереж:

– вул. Довбуша, автобусна зупинка “Грушка” до міського кладовища 2600 м.п.

-вул. Довбуша (від вул. Шевченка до вул. Трильовського) 2000 м.п.

– вул. Театральна 550 м.п.

– вул. Шевченка 415 м.п.

– вул. Гетьманська ( від. Верещинського до РДА) 300 м.п.

– вул. Павлика 400 м.п.

– вул. Лесі Українки ( Чайковського-Мазепи, Шухевича- Чорновола) 427 м.п.

– вул. Чорновола 600 м.п.

– вул. Стуса 310 м.п.

– вул. Пекарська 155 м.п.

– вул. Валова 550 м .п.

– вул. С.Стрільців ( від вул. Шкрумеляка до пл. Скорботи) 520 м.п.

– вул. Вільде 105 м.п.

– вул. Войнаровського 240 м.п.

– вул. Николишина 250 м.п.

– вул. Левицького – П. Орлика – Косівська 820 м.п.

– вул. Франка ( пл. Скорботи- вул. Моцарта) 530 м.п.

– вул. Навроцького – Терлецького 460 м.п.

– вул. Козланюка 340 м.п.

– вул. Атаманюка 850 м.п.

– вул. Довженка – Шкрумеляка 630 м.п.

– вул. Маковея – Міцкевича,109 2500 м.п.

– вул. Коновальця 380 м.п.

– вул. Куліша ( Чорновола-Куліша) 100 м.п.

– вул. Антоненка-Давидовича ( кільце Грушевського (АС) – Гетьманська 650 м.п.

– вул. Виговського (з Карпатської) – Кибальчича 500 м.п.

– вул. Стефаника 250 м.п.

– вул. Коцюбинського 400 м.п.

– вул. Чайковського 1000 м.п.

– вул. Палія 270 м.п.

– вул. Мазепи, 305 А до ПНС 230 м.п.

– вул. Костомарова від Довбуша до ПНС 370 м .п.

– вул. Петлюри ( Лепкого – пл. Скорботи) 1200 м.п.

– вул. Симоненка (Друкарня – Воробкевича – ПТУ-14 – Мазепи, 236) 1100 м.п.

-вул. Українська ( від. Котляревського до Коцюбинського) 250 м.п.

-вул. Вітовського – Ланчинецька – Косака 1300 м.п.

-вул. Ірчана – Кічури 200 м.п.

– Лисенка 32,34,36,38, ЗОШ № 2, ДНЗ №11 923 м.п.

– Валова, 45; Є.Коновальця, 19, 21 370 м.п.

– Чайківського 34,42,44,48 300 м.п.

– Богуна 12,18, ПНС Яворницького, 22 600 м.п.

– Мазепи 268, 290 800 м.п.

– Палія 4, 26, 28, ПНС 280 м.п.

– Мазепи 236, 248 310 м.п.

– Міцкевича ЗОШ № 1 110 м.п.

– Сахарова 650 м.п.

– Леонтовича ПНС 320 м.п.

– Січ. Стрільців, 39 100 м.п.

– Хмельницького, 1а 100 м.п.

-від вул. Богуна до вул. Тютюнника 2000 м.п.