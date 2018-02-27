“Коломияводоканал” просить мешканців багатоповерхівок не вимикати воду в кранах

КП “Коломияводоканал” повідомляє, що у зв’язку із значним пониженням температури повітря та можливістю замерзання водопровідних вводів є потреба в пропуску води з водопровідних кранів.

Про це йдеться на сторінці підприємства у Facebook, пише Дзеркало Коломиї.

” Просимо мешканців багатоповерхових будинків, особливо перших та останніх поверхів на час зниження температури нижче 15 С0 частково відкрити водопровідні крани з метою недопущення замерзання водопровідних систем.

Комунальним підприємством” “Коломияводоканал” при потребі за період пропуску води через систему в березні буде проведено перерахунок для зменшення оплати в розмірі 1 м3.

Відповідальність за замерзання водопровідної мережі покладається персонально на кожного мешканця будинку, керівника ОСББ та управляючу компанію ТзОВ “Коломия 911”, – йдеться у повідомленні.