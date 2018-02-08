Коломиянка поскаржилася на те, як швидка рятувала чоловіка

У середу, 7 лютого близько обіду в Коломиї чоловікові стало погано і перехожі викликали швидку. Втім люди залишились невдоволені діями лікарів.

Про це в соцмережі Facebook повідомила коломиянка Ірина Кравчук, пише Бліц-Інфо.

У своєму повідомленні жінка розповідає: “Чоловікові стало зле, він впав, схоже на приступ..епілепсії, можливо щось друге ..навколо нього зібрались не байдужі , перевернули на бік та викликали швидку…приїзд швидкої….перше що було сказано чому ми .тут всі зібрались, лікар . ..дозволив собі підійти тормосячи за плече кричати напівнепритомному чоловіку вставай давай вставай…на що натовп обурився”.

На допис жінки відразу відреагував головний лікар Коломийської Станції екстренної медичної допомоги Валерій Костащук. Медик написав, що відразу провів перевірку дій бригади на виклику.

“Надіюсь, що очевидці не будуть заперечувати, що медиків з самого початку зустріли агресивно. По друге: першою дією лікаря є перевірка чи пацієнт перебуває в свідомості чи ні. Можливо, зі сторони, дії лікаря здалися Вам грубими, але таким чином проводиться оцінка стану свідомості. По третє: коли хворого на ношах погрузили в салон “швидкої”, то автомобіль з бригадою на деякий час заблокували, ображали медиків і не давали можливості виїхати”, – запевнив Костащук.