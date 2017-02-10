Коломиянин заплатить 850 гривень штрафу за те, що побив дружину

Коломийський районний суд прийняв вирок по справі про умисне заподіяння легкого тілесного ушкодження.

Як йдеться у матеріалах справи, 26 червня минулого року близько 23 год. обвинувачений вчинив вдома словесний конфлікт із дружиною, в ході якого з метою спричинення тілесних ушкоджень умисно наніс потерпілій два удари кулаком руки в обличчя з лівого боку та кілька ударів ногами по тілу, пише Бліц-інфо.

Свою вину у скоєному злочині обвинувачений визнав повністю і пояснив, що у них з дружиною протягом тривалого часу склалися неприязні відносини через її байдуже ставлення до дітей та ведення домашнього господарства. Окрім того дружина безпідставно його ревнує, а сама по кілька днів не приїжджає з роботи додому.

Чоловік визнав, що повівся неадекватно, коли побив її, тож у вчиненому щиро розкаюється, просить суворо не карати.

Вину чоловіка також підтвердила у своїх показаннях і потерпіла, яка вказала, що їй доводиться по кілька днів залишатися в Івано-Франківську, де в одному із кафе працює кухарем і бувають зміни коли слід затриматися до ночі, а зранку знову бути на зміні, тому вона ночує у місті. Чоловікові таке не подобається, а тому виникають скандали, а іноді навіть побої, як того вечора, коли в процесі сварки наніс їй два удари кулаком в обличчя та кілька ногою по ногах.

Суд вирішив визнати чоловіка винуватим та призначити покарання – вісімсот п’ятдесят гривень штрафу.

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