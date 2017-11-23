Коломиянин під час полювання підстрелив свого знайомого

Нещасний випадок трапився 19 листопада в Яківці, що на Тлумаччині.

Під час полювання на території Коломийського лісництва один мисливець ненавмисно підстрелив свого товариша, також мисливця, з Коломиї, пише Місто.

Як розповів начальник Коломийського ВП ГУ НП Остап Білейчук, у коломиянина було вогнепальне поранення дроб’ю. В обох чоловіків були посвідчення на зброю та дозвіл на полювання. Пораненого мисливця госпіталізували до лікарні.

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