Коломия залишається в лідерах… за тарифами на воду

Як повідомляли, у Коломиї знову зросли тарифи на водопостачання та водовідведення. Відповідне рішення прийняла Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг. 11 травня воно було опубліковане і вступило у дію.

Згідно з документом, тариф на центральне водопостачання підніметься до рівня 17 грн 21 коп. Водовідведення ж становитиме 16 гривень 48 копійок.

Тарифи діють з 11 травня, тож рахувати суму за спожиту у травні воду потрібно вже по-новому, повідомляє “Дзеркало Коломиї”.

Коломия залишається серед лідерів за величиною тарифу на воду.

У згаданій постанові визначається не тільки сума тарифу, але й наводиться його структура.

Відповідно до неї виробнича собівартість подачі 1 кубометра води у нашому місті – 6,12 грн.

Крім цього, у тариф закладено 1,4 грн так званих адміністративних витрат. Це оплата праці, відрахування на соціальні видатки, податки тощо. Ще 35 копійок – це витрати на збут.

Загалом повна собівартість постачання 1 кубометра води становить 8,6 грн. До тарифу входить не тільки водопостачання, але й каналізація.

Собівартість 1 м кубічного водовідведення становить 6,76. Тобто загалом маємо 15 гривень за кубометр води.

Якщо додати сюди прибуток, то й матимемо чинний тариф – 17,21 грн.

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