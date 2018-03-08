Клара Цеткін, євреї та повії: справжня історія 8 березня

8 березня в Україні щороку святкують сотні тисяч жінок. Однак пояснити, чому ми святуємо Жіночий день саме 8 березня та яка взагалі історія цього свята – не так вже й просто. Як “повій” в історії замінили на “трудящих” та до чого тут євреї – читайте в матеріалі.

І якби тим жінкам, яким ми зобов’язані за свято 8 березня – суфражисткам, сказали, що через сто років жінки стануть готуватися до цього дня в салонах краси, а потім приймати в подарунок від чоловіків квіти, парфуми і компліменти, – ці дами точно би втратили самоконтроль. А реакцію революціонерки Клари Цеткін, яка надала Жіночому дню статус щорічного та Міжнародного, взагалі важко уявити.

24 канал вирішив зібрати усі історії, які так чи інакше пояснюють виникнення цього свята. Деякі з них можуть дивувати, а то й шокувати, адже в них немає того святкового настрою, як ми звикли.

Хоч ця версія створення свята 8 березня в часи СРСР і була визнана офіційною (і більше жодних версій не розглядали), вона має кілька “помилок”.

Отже, за офіційною версією, свято пов’язане із “маршем порожніх каструль”, який відбувся 8 березня 1857 року в Нью-Йорку. Тоді жінки, які працювали на текстильних фабриках, протестували проти поганих умов праці та низьких зарплат. Під час маршу вони били в ці самі каструлі, вимагаючи надати їм 10-годинний робочий день замість 16-годинного, рівну з чоловіками заробітну плату і виборче право.

Ця ж версія говорить і про відому німецьку комуністку – Клару Цеткін. Саме її часто називають жінкою, яка заснувала свято 8 березня. У 1910 році на форумі жінок в Копенгагені Цеткін закликала світ заснувати Міжнародний жіночий день 8 березня. Вона мала на увазі, що в цей день жінки будуть влаштовувати мітинги і демонстрації, і тим самим звертати увагу громадськості на свої проблеми.

Тут ще варто нагадати й про неоднозначний заклик Цеткін. Вона була заядлою комуністкою, а отже була готова на все заради власних переконань. В 1920 році, під час війни Польщі і Радянської Росії, Цеткін заявила з трибуни Рейхстагу таке:

Жоден вагон зі зброєю для польських військ, з верстатами для військових заводів, побудованих в Польщі капіталістами Антанти, не повинен перетнути кордон Німеччини.