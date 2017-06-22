Київська школа економіки запрошує на безкоштовне навчання студентів з регіонів України

Київська школа економіки прагне надати якісну освіту абітурієнтам з регіональних університетів, таким чином підвищити їх перспективу на побудову успішної академічної або бізнес кар’єри.
Тому у 2017/2018 навчальному році KSE продовжує програму “Таланти з регіонів” та надає до 20 повних стипендій для навчання на дворічній програмі з економічного аналізу для студентів з регіонів, а також покриває витрати на їх проживання в Києві (хостел та щомісячна стипендія).
Про це повідомляється на сайті школи, пише Дзеркало Коломиї.
Основне про програму:
Мова навчання: англійська
Початок навчання: 1 вересня 2017 року
Термін навчання: 2 роки
Як стати студентом:
– мати диплом бакалавра будь-якої спеціальності (спеціалізація з економіки не вимагається) вищого навчального закладу, розташованого не в Києві (якщо ви закінчуєте бакалаврат цього року, достатньо подати виписку оцінок, диплом можна надати до 1 вересня)
– мати прописку не в місті Київ
– подати документи до 30 червня особисто або на сайті apply.kse.org.ua (перелік необхідних документів)
– 6 липня добре скласти вступний іспит з економіки, математики та англійської мови і пройти інтерв’ю (зразки вступних іспитів).
Після закінчення навчання ви отримаєте:
- унікальні навички економічного, фінансового моделювання та аналізу, навички проведення наукових досліджень, високий рівень аналітичної підготовки для успішного працевлаштування на посадах як в приватному, так і державному секторах
- ґрунтовну підготовку, яка відкриває шлях до навчання на Ph.D. програмах провідних західних університетів
- можливість отримати диплом магістра з економіки американського університету Х’юстона.
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