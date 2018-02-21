Карпатський регіон та децентралізація: на Прикарпатті найбільше ОТГ

Але, в першу чергу, це 700 тисяч населення, якому необхідно забезпечити належну якість життя. Вмотивований розвиток гірських територій – додатковий потенціал для всієї України, інформують “Вікна” з посиланням на прес-службу Мінрегіону.

Тож слід сформувати і впровадити державну політику у відношенні цих територій, яка наблизить виконання стратегії ЄС щодо Карпатського регіону, дасть поштовх вивести гірські райони на якісно новий рівень – розвинути інфраструктуру, туризм, людський потенціал тощо.

На сьогодні, в гірських територіях сформовані ОТГ: Львівська область – 1 ОТГ, Закарпатська область – 2 ОТГ, Чернівецька область – 6 ОТГ та Івано-Франківська область – 10 ОТГ. Також міністр наголосив:

Геннадій Зубко, віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України під час круглого столу «Формування державної політики підтримки розвитку гірських територій: досвід України та ЄС» повідомив:

«Децентралізація та об’єднання дає в першу чергу нову якість послуг у всіх сферах – освіті, медицині, адмінпослугах, безпеці тощо, дає фінансові можливості через ДФРР і субвенції для ОТГ впроваджувати проекти і вирішувати проблеми, які раніше не вирішувались роками. Зокрема, протягом 2015-2017 років у гірських районах за рахунок ДФРР було реалізовано 111 проектів».

Геннадій Зубко повідомив, що Мінрегіон розробив законопроект щодо статусу високогірних населених пунктів і надання їм додаткових державних гарантій, який було схвалено Урядом наприкінці минулого року і подано до Верховної Ради. Міністр навів досвід Австрії:

«Також для України є позитивним досвід розвитку гірських територій Австрії. Зокрема такі принципи як просторове збалансування виробничої і соціальної інфраструктури; конкурентність економіки гірських територій; розвиток транскордонних туристичних меж».