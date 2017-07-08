Карпатські ліси хочуть внести до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

У Кракові стартувала 41-я сесія Комітету Всесвітньої спадщини: її учасники розглянуть 35 заявок про внесення нових об’єктів до престижного списку ЮНЕСКО.

Серед цих об’єктів – історико-географічний регіон Даурія, розташований на території Росії і Монголії, історичний центр азербайджанського міста Шекі, Гелатський монастир в Грузії, а також Незаймані букові ліси Карпат, які простяглися по території декількох країн, включно з Україною, інформує ТСН.

Список Всесвітньої спадщини налічує більше тисячі об’єктів в країнах-учасницях Конвенції про охорону Всесвітньої культурної і природної спадщини.

Раніше повідомлялося, що ЮНЕСКО взяла під свій захист українські козацькі пісні до переліку нематеріальної культурної спадщини, яка терміново потребує захисту. Під опіку прагнуть узяти три колективи: “Криницю”, “Богуславочку” та “Першоцвіт” із Дніпропетровщини. Із уст в уста вони передають унікальні пісні про козацькі походи та будні, але через похилий вік виконавців і відсутність наставників традиція може перерватися.