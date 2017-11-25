Кампанія з протидії насильству стартувала на Прикарпатті

25 листопада, у Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок в Україні, розпочинається щорічна всесвітня кампанія “16 днів проти насильства”.

Дати 25 листопада – Міжнародний день боротьби з насильством по відношенню до жінок та 10 грудня – Міжнародний день прав людини, вибрані не випадково, пише Репортер.

Це зроблено для того, щоб символічно пов’язати насильство по відношенню до жінок і права людини. Кожна з дат означена фактами й аргументами стосовно того, що будь-які форми насильства, як у громадській, так і приватній сферах, є порушенням прав людини.

Деталі в сюжеті каналу 402.