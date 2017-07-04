Художник з Прикарпаття представить космічні комікси на всесвітньому фестивалі у Сан-Дієго. ВІДЕО

Уперше українець візьме участь на всесвітньому фестивалі поціновувачів “Комік-кон” у Сан-Дієго.

Андрій Данкович з Прикарпаття представлятиме збірку коміксів “Саркофаг”, над створенням якої працював 2,5 роки.

Андрій Данкович спочатку навіть і не здогадувався, що малює комікси. З дитинства кожну свою ілюстрацію доповнював текстом і ніби розповідав якусь послідовну історію, йдеться у сюжеті телеканалу ZIK.

“У 90-х роках в селі, де я жив, дістати комікси було нереально. Я просто знав, що є такий жанр, як комікси. Але не мав можливості їх читати. Одного разу в дитячому журналі “Перець” побачив комікси і вирішив, що такий метод подачі моїх історій мені дуже підходить”, – прокоментував Андрій Данкович.

Відтоді Андрій почав малювати комікси про Всесвіт, космос та галактичні пригоди. На таку тематику його надихнули науково-фантастичні фільми. Малює свої графічні історії художник незвично – кольоровими олівцями. Переконаний, саме така нетиповість і привернула увагу до його робіт організаторів всесвітнього фестивалю “Комік-кон”.

Щороку там збираються справжні фанати коміксів з усього світу. Туди Андрій потрапити навіть і не мріяв, заявку на участь надіслав ще минулого літа.

І зараз став першим в історії українцем, кого запросили для участі у фестивалі.

“Коли мені відписали, що потрібно чекати декілька років, зрозумів, що немає сенсу сподіватися на запрошення і навіть забув про це. А вже 7 листопада надіслали запрошення про те, що мене взяли”, – сказав Андрій Данкович.

Спеціально для участі у “Комік-коні” Андрій навіть розробив власні патріотично-фантастичні футболки.

На фестиваль хлопець поїде зі своєю збіркою коміксів “Саркофаг”, над створенням, якої працював 2,5 роки. Її вже переклали англійською мовою.

До своїх робіт Андрій ставиться критично, тож щодня вдосконалює свої вміння. Малює по 3-4 години після роботи та навіть у вихідні. Усього має чотири збірки коміксів.

Зараз працює над п’ятою. Створює комікс у жанрі жахів. Щоправда, малює його вже на комп’ютері, за допомогою спеціального графічного планшету.