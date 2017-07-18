“Гральні автомати на Прикарпатті з’являються, як гриби після дощу”, – прокурор області

Як гриби після дощу. Саме так про гральний бізнес зазначив прокурор Івано-Франківськоі області Олександр Стратюк.

Нещодавно в парку Міцкевича закрили гральний заклад, однак зараз на закладі пише “технічна перерва”,пише Фіртка.

“Ми маємо не один випадок коли підприємці знову і знову відкривають заклад. Загалом вилучено 300 одиниць гральної техніки, але як тільки вилучається техніка, яка є не дуже дорогою, інші особи орендують це приміщення і починають гральний бізнес. Я розраховую на допомогу журналістів та громадськості викривати такі факти злочинів”,– наголошує Стратюк.

В цьому році уже одне поровадження скеровано до суду, відкрито 13 кримінальних проваджень.

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