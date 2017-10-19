Головний патрульний Чернівців стане заступником начальника Нацполіції на Прикарпатті

Начальника Управління патрульної поліції в Чернівцях Олега Йосипіва, який родом з Прикарпаття, призначать на місце заступника начальника Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області.

Простіше кажучи, на місце Василя Віконського, пише Місто.

Нагадаємо, 18 вересня екс-заступник начальника поліції Прикарпаття Василь Віконський очолив ГУ НП на Хмельниччині.

Сьогодні, 19 жовтня, відбудеться офіційне призначення, але за зачиненими дверима.

Довідково: Олег Йосипів народився і виріс у селі Нові Кривотули на Тисмениччині. Пройшов Майдан, був заступником сотника, пізніше допомагав формувати батальйон “Київ-1”, служив в АТО, пройшов відбір у київську поліцію.