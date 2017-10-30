Головний лікар ОХМАТДИТу, коломиянка Ірина Садов’як, на свій народження хоче назбирати 40 тис. грн для лікування дітей

Головний лікар ОХМАТДИТу, коломиянка Ірина Садов’як на свій народження хоче назбирати 40 000 грн, який вистачить хоча б на місяць перевірки донорів.

Про це Садов’як написала на сайті платформи SuperTeam, яка допомагає збирати гроші на благодійні цілі, інформує Репортер.

“Привіт, я Ірина Садов’як, головний лікар найбільшої дитячої лікарні країни – НДСЛ “ОХМАТДИТ”. 6 листопада мені виповнюється 45 років, і цей День народження я хочу подарувати дітям, – пише лікарка. – У свій день народження я хочу допомогти важкохворим дітям із найскладнішого онкогематологічного відділення нашої лікарні – відділення трансплантації кісткового мозку. Дітям з цього відділення постійно переливають донорську кров, а до якості цієї крові є особливі вимоги.

Донори мають проходити додаткове до стандартного вірусологічне обстеження, а саме: – на цитомегаловірус ЦМВ – IgG, IgM, PCR; – на вірус Епштейна-Барр – IgG, IgM, PCR, – на вірус гепатиту – TTV и G.

Щороку лабораторія лікарні робить спеціальну перевірку 650 донорів, кров яких переливають 30-ти пацієнтам відділення. Приблизна вартість обстеження одного донора становить 733 гривні.

Через невелику кількість пацієнтів необхідні для перевірки крові реагенти не закуповує держава, а у 2017 році цих витрат не передбачили і у бюджеті лікарні. Діти не можуть чекати на нові бюджети. Як керівник лікарні, я не можу стояти осторонь цієї проблеми і хочу присвятити свій день народження дітям і допомогти їм тим, чим можу.

Із вашою допомогою я хочу зібрати 40 000 гривень, яких вистачить для перевірки донорів протягом 1 місяця. Це дасть нам трохи часу, щоби вирішити проблему на системному рівні або знайти для цього постійне фінансування.

Цього року я була обрана головним лікарем Охматдиту. І зараз переді мною і командою стоїть чимало викликів. Перш за все ми маємо створити достойні умови для лікування маленьких пацієнтів і зробити так, щоб уся команда лікарні ставилась до діток, як до своїх власних. Це непрості завдання, але я вірю, що завдяки вашій довірі і підтримці, ми впораємося.

Дякую, що допомагаєте нам лікувати дітей”.

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