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Головний лікар ОХМАТДИТу, коломиянка Ірина Садов’як, на свій народження хоче назбирати 40 тис. грн для лікування дітей

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Головний лікар ОХМАТДИТу, коломиянка Ірина Садов’як на свій народження хоче назбирати 40 000 грн, який вистачить хоча б на місяць перевірки донорів.

Про це Садов’як написала на сайті платформи SuperTeam, яка допомагає збирати гроші на благодійні цілі, інформує Репортер.

Don Yapon

“Привіт, я Ірина Садов’як, головний лікар найбільшої дитячої лікарні країни – НДСЛ “ОХМАТДИТ”. 6 листопада мені виповнюється 45 років, і цей День народження я хочу подарувати дітям, – пише лікарка. – У свій день народження я хочу допомогти важкохворим дітям із найскладнішого онкогематологічного відділення нашої лікарні – відділення трансплантації кісткового мозку. Дітям з цього відділення постійно переливають донорську кров, а до якості цієї крові є особливі вимоги.

Донори мають проходити додаткове до стандартного вірусологічне обстеження, а саме: – на цитомегаловірус ЦМВ – IgG, IgM, PCR; – на вірус Епштейна-Барр – IgG, IgM, PCR, – на вірус гепатиту – TTV и G.

Щороку лабораторія лікарні робить спеціальну перевірку 650 донорів, кров яких переливають 30-ти пацієнтам відділення. Приблизна вартість обстеження одного донора становить 733 гривні.

Через невелику кількість пацієнтів необхідні для перевірки крові реагенти не закуповує держава, а у 2017 році цих витрат не передбачили і у бюджеті лікарні. Діти не можуть чекати на нові бюджети. Як керівник лікарні, я не можу стояти осторонь цієї проблеми і хочу присвятити свій день народження дітям і допомогти їм тим, чим можу.

Із вашою допомогою я хочу зібрати 40 000 гривень, яких вистачить для перевірки донорів протягом 1 місяця. Це дасть нам трохи часу, щоби вирішити проблему на системному рівні або знайти для цього постійне фінансування.

Цього року я була обрана головним лікарем Охматдиту. І зараз переді мною і командою стоїть чимало викликів. Перш за все ми маємо створити достойні умови для лікування маленьких пацієнтів і зробити так, щоб уся команда лікарні ставилась до діток, як до своїх власних. Це непрості завдання, але я вірю, що завдяки вашій довірі і підтримці, ми впораємося.

Дякую, що допомагаєте нам лікувати дітей”.

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