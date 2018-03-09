Футзалістки з Прикарпаття здобули срібло на Чемпіонаті України

З 4 по 7 березня в Черкасах відбулися ігри фінальної частини Чемпіонату України з футзалу серед дівочих команд Вищої ліги. До фіналу вийшли і дівчата 2003-2004 р.н. франківської ДЮСШ-3 під керівництвом Івана Олійника.

Вісім найсильніших команд за підсумками двох відбіркових етапів були поділені на дві підгрупи. У своїй підгрупі наші дівчата “ДЮСШ №3” в перший змагальний день зіграли в нічию 0:0 з господарками фіналу командою “Енергія” м. Черкаси. У наступних турах команда здобула дві перемоги: над командою “Багіра” м. Лиман з рахунком 12:0 та командою “Надія” м. Гребінка – 7:3, інформує Спорт.

За рахунок кращої різниці забитих та пропущених м‘ячів “ДЮСШ №3” посіла перше місце в групі “Б”, що дало право зіграти у головному фіналі.

У матчі за золоті нагороди наші дівчата поступилися 2:3 команді “КДЮСШ-8” м. Харків і отримали срібні нагороди Чемпіонату. Кращим бомбардиром фінальної частини визнано нашу Мострянську Ліану (8 забитих голів).