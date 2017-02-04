Футбольна команда “Sandalino” з Коломиї — фіналіст Кубка області АМФІФО

1 лютого в манежі Коледжу фізвиховання відбувся перший півфінальний поєдинок Кубка АМФІФО.

Коломийське “Sandalino” здобуло вольову перемогу над долинським МФК “Нафтовик” та вийшло до фіналу, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Галичину спортивну.

Sandalino (Коломия) – Нафтовик (Долина) – 3:2



Суперником коломиян стане переможець пари “Віза-Вторма” – “Трейд Захід Буд”.

Другий півфінал відбудеться 15-го лютого.

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